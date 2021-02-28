Российские туристы не смогут посетить Кипр в марте

Россия остается в категории стран, жители которых для приезда на Кипр с 1 марта 2021 года должны иметь вид на жительство или получить специальное разрешение, сообщает ТАСС.

Республика открыла аэропорты для международного туризма, однако Россия попала в «серую» группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан. Каждую неделю статус будет пересматриваться и обновляться.