Российские туристы не смогут посетить Кипр в марте
Россия остается в категории стран, жители которых для приезда на Кипр с 1 марта 2021 года должны иметь вид на жительство или получить специальное разрешение, сообщает ТАСС.
Республика открыла аэропорты для международного туризма, однако Россия попала в «серую» группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан. Каждую неделю статус будет пересматриваться и обновляться.
Из стран «серой» категории въезд на Кипр разрешен только определенным группам лиц, среди которых граждане Кипра и члены их семей.
Ранее говорилось, что Кипр возобновит выдачу туристических виз для россиян с 1 марта, сообщил атташе по туризму посольства Кипра в России, представитель министерства туризма республики Димитрис Димитриу.
Атташе подчеркнул, что граждане РФ смогут оформить турвизу онлайн. Кроме того, власти отменят карантин для всех иностранцев, прибывающих на Кипр.
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