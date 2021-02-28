Российские туристы не смогут посетить Кипр в марте

Россия остается в категории стран, жители которых для приезда на Кипр с 1 марта 2021 года должны иметь вид на жительство или получить специальное разрешение, сообщает ТАСС.

Республика открыла аэропорты для международного туризма, однако Россия попала в «серую» группу стран, откуда на остров допускаются только отдельные категории граждан. Каждую неделю статус будет пересматриваться и обновляться.

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Из стран «серой» категории въезд на Кипр разрешен только определенным группам лиц, среди которых граждане Кипра и члены их семей.

Ранее говорилось, что Кипр возобновит выдачу туристических виз для россиян с 1 марта, сообщил атташе по туризму посольства Кипра в России, представитель министерства туризма республики Димитрис Димитриу.

Атташе подчеркнул, что граждане РФ смогут оформить турвизу онлайн. Кроме того, власти отменят карантин для всех иностранцев, прибывающих на Кипр.

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