Сергунина: 700 тыс пользователей привлек сервис Russpass за полгода

Более 700 тыс. человек воспользовались туристическим сервисом Russpass со старта его запуска в июле прошлого года. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, сейчас в базе сервиса накоплено уже более тысячи предложений для путешественников, в том числе туры и авторские маршруты, передает официальный сайт мэра Москвы.