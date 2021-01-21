Сергунина: 700 тыс пользователей привлек сервис Russpass за полгода

Более 700 тыс. человек воспользовались туристическим сервисом Russpass со старта его запуска в июле прошлого года. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, сейчас в базе сервиса накоплено уже более тысячи предложений для путешественников, в том числе туры и авторские маршруты, передает официальный сайт мэра Москвы.

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С помощью нового сервиса туристы могут составить тематические маршруты по Москве и России, а также купить авиа- и железнодорожные билеты, забронировать номера в отелях, спланировать экскурсии или зарезервировать столики в ресторанах и кафе.

Также Russpass расскажет о достопримечательностях России, на сервисе можно совершить видеоэкскурсии.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что 10 миллионов россиян путешествовали по стране в новогодние праздники, передает телеканал «360».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Туризм
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