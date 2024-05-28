Санкт-Петербург вошел в топ направлений для отпуска внутри России
Больше половины россиян будут брать двухнедельных отпуск эти летом, говорится в исследовании сервиса бронирования отелей от 2ГИС «Отелло».
Порядка 73% опрошенных планируют провести свой летний отпуск в России. 11% россиян останутся дома или отправятся отдыхать на дачу. Лишь 15% россиян планируют поездку за границу.
Самыми популярным направлениями для отдыха внутри России стали Санкт-Петербург, Байкал, Горный Алтай, Москва и Московская область, Калининградская область, Казань, Северный Кавказ и Карелия.
Ранее стало известно, что российские путешественники снова заинтересовались поездками в Европу, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Санкт-Петербург вошел в топ направлений для отпуска внутри России
- Блогер Блиновская погасила более 140 млн рублей налогов
- Гросси и Лихачев признали невозможным перезапуск Запорожской АЭС
- СМИ: Продюсер Билык вышел из совместного бизнеса с музыкантом Макаревичем
- Банки РФ в апреле увеличили прибыль на 13% до 305 млрд рублей
- «Хитрый шаг»: Продюсер раскрыл план возвращения «Би-2» на российскую сцену
- Премьер Словакии Фицо идет на поправку
- «Американский подход»: Аграрии разошлись в подсчете убытков от заморозков
- Госдума ратифицировала соглашение с Китаем о создании лунной станции
- Песков рассказал об ответных мерах на удары по территории России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru