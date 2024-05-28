Санкт-Петербург вошел в топ направлений для отпуска внутри России

Больше половины россиян будут брать двухнедельных отпуск эти летом, говорится в исследовании сервиса бронирования отелей от 2ГИС «Отелло».

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Порядка 73% опрошенных планируют провести свой летний отпуск в России. 11% россиян останутся дома или отправятся отдыхать на дачу. Лишь 15% россиян планируют поездку за границу.

Самыми популярным направлениями для отдыха внутри России стали Санкт-Петербург, Байкал, Горный Алтай, Москва и Московская область, Калининградская область, Казань, Северный Кавказ и Карелия.

Ранее стало известно, что российские путешественники снова заинтересовались поездками в Европу, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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