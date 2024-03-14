Самыми популярными странами для летнего отдыха стали Турция и Грузия

На третьем месте идет Таиланд, туда летом отправятся 4,5% россиян. Отмечается, что туристов не пугает даже сезон дождей, который приходится именно на этот период. В десятку также вошли Италия, Великобритания и ОАЭ.

Турецкие авиакомпании предлагают россиянам неадекватные цены на билеты с пересадкой в Стамбуле, пользуясь отсутствием прямых рейсов из РФ в Европу, заявил ранее авиаэксперт Роман Гусаров «Радиоточке НСН».

По его словам, сегодня полет из Канады в Москву обойдется в 2,5 раза дороже с пересадкой в Стамбуле. Еще пример: если раньше в Прагу можно было слетать за 35-40 тысяч рублей туда и обратно, то сейчас это уже 80-90 тысяч рублей в среднем с пересадкой в Стамбуле.

При этом аналитики отмечают, что отдых в самой Турции по-прежнему входит в топ самых бюджетных направлений.

