Самыми популярными странами для летнего отдыха стали Турция и Грузия
Самыми популярными странами для летнего отдыха среди россиян стали Турция и Грузия, следует из исследования OneTwoTrip.
Аналитики изучили, куда поедут граждане с июня по август: на Турцию пришлось 22,4%, на Грузию – 18,1%.
На третьем месте идет Таиланд, туда летом отправятся 4,5% россиян. Отмечается, что туристов не пугает даже сезон дождей, который приходится именно на этот период. В десятку также вошли Италия, Великобритания и ОАЭ.
Турецкие авиакомпании предлагают россиянам неадекватные цены на билеты с пересадкой в Стамбуле, пользуясь отсутствием прямых рейсов из РФ в Европу, заявил ранее авиаэксперт Роман Гусаров «Радиоточке НСН».
По его словам, сегодня полет из Канады в Москву обойдется в 2,5 раза дороже с пересадкой в Стамбуле. Еще пример: если раньше в Прагу можно было слетать за 35-40 тысяч рублей туда и обратно, то сейчас это уже 80-90 тысяч рублей в среднем с пересадкой в Стамбуле.
При этом аналитики отмечают, что отдых в самой Турции по-прежнему входит в топ самых бюджетных направлений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru