Самыми популярными городами для путешествий осенью стали Москва, Петербург, Сочи

Уточняется, что на первом месте у туристов, путешествующих на самолете, стоит Соси, а на втором - Санкт-Петербург, а у отдыхающих, предпочитающих поезда - наоборот.

По данным OneTwoTrip, россияне с детьми предпочли провести лето в Москве и Стамбуле, сообщает «Радиоточка НСН».

