Самыми популярными городами для путешествий осенью стали Москва, Петербург, Сочи
9 сентября 202321:44
Самыми популярными авио и жд направлениями этой осенью для россиян стали Москва, Санкт-Петербург и сочи, выяснили аналитики сервиса путешествий «Туту».
Уточняется, что на первом месте у туристов, путешествующих на самолете, стоит Соси, а на втором - Санкт-Петербург, а у отдыхающих, предпочитающих поезда - наоборот.
По данным OneTwoTrip, россияне с детьми предпочли провести лето в Москве и Стамбуле, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru