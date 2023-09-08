Застрявших в Египте российских туристов вывезут рейсом Azur Air

Около 180 российских туристов, застрявших в египетском Шарм-эш-Шейхе, вылетят в Москву рейсом авиакомпании Azur Air. Об этом сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».

Самолет вылетит в Москве в 4:25 по московскому времени, прибытие во «Внуково» в 10:35.

Накануне египетская авиакомпания Red Sea Airlines уведомила Росавиацию о приостановке полетов в Москву до 17 сентября из-за «производственной необходимости». Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

