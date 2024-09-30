S7 Airlines возобновила прямые рейсы из Москвы в Дубай
30 сентября 202413:03
Российская авиакомпания S7 Airlines возобновила прямые рейсы из Москвы в Дубай, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Отмечается, рейсы будут выполняться в два аэропорта четыре раза в неделю: по понедельникам в международный аэропорт Дубая (DXB) и обратно, по вторникам, четвергам и субботам в международный аэропорт Аль-Мактум (DWC), обратно из DWC - по средам, пятницам и воскресеньям, говорится в сообщении.
Ранее в Минэкономразвития России рассказали, что прямые рейсы в Саудовскую Аравию могут быть запущены в начале 2025 года, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru