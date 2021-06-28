С 28 июня возобновляется авиасообщение с восемью странами

Кроме того, с 28 июня увеличивается количество регулярных рейсов на взаимной основе в Австрию и Армению. А по маршрутам в Грецию добавляются дополнительные рейсы. Число рейсов увеличивается и в Катар, Сербию, Финляндию, Хорватию, Швейцарию.

С понедельника возобновляются перелеты в иностранные государства из международных аэропортов в Брянске и Ульяновске.

Как сообщалось, Россия и Египет согласовывают необходимые вопросы для возобновления чартерных рейсов между странами, заявил ранее журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

