С 28 июня возобновляется авиасообщение с восемью странами
С 28 июня Россия возобновляет прерванное из-за эпидемии COVID-19 регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США, сообщает РИА Новости.
Кроме того, с 28 июня увеличивается количество регулярных рейсов на взаимной основе в Австрию и Армению. А по маршрутам в Грецию добавляются дополнительные рейсы. Число рейсов увеличивается и в Катар, Сербию, Финляндию, Хорватию, Швейцарию.
С понедельника возобновляются перелеты в иностранные государства из международных аэропортов в Брянске и Ульяновске.
Как сообщалось, Россия и Египет согласовывают необходимые вопросы для возобновления чартерных рейсов между странами, заявил ранее журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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