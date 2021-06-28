С 28 июня возобновляется авиасообщение с восемью странами

С 28 июня Россия возобновляет прерванное из-за эпидемии COVID-19 регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США, сообщает РИА Новости.

Мантуров: Россия и Египет согласовывают вопросы возобновления чартеров

Кроме того, с 28 июня увеличивается количество регулярных рейсов на взаимной основе в Австрию и Армению. А по маршрутам в Грецию добавляются дополнительные рейсы. Число рейсов увеличивается и в Катар, Сербию, Финляндию, Хорватию, Швейцарию.

С понедельника возобновляются перелеты в иностранные государства из международных аэропортов в Брянске и Ульяновске.

Как сообщалось, Россия и Египет согласовывают необходимые вопросы для возобновления чартерных рейсов между странами, заявил ранее журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

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ФОТО: pixabay.com
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