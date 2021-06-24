Мантуров: Россия и Египет согласовывают вопросы возобновления чартеров
Россия и Египет согласовывают необходимые вопросы для возобновления чартерных рейсов между странами, заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
По словам главы Минпромторга, продолжается процесс «досогласования технических вопросов, подготовки согласования указа», который потребуется для принятия документа президентом России Владимиром Путиным.
«Я думаю, что наши коллеги из Минтранса, из соответствующих служб, которые занимаются вопросами авиационной безопасности, в ближайшее время доработают с египетскими коллегами и мы сможем начать возобновление этих рейсов непосредственно на курорты Египта», — цитирует Мантурова ТАСС.
Также министр выразил надежду, что после возобновления рейсов в Египет станут более активными переговоры между Москвой и Каиром по поставкам самолетов SSJ и МС-21.
Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в апреле договорились о возобновлении авиасообщения между двумя странами в полном объеме. Главы государств приняли решение возобновить рейсы и на египетские курорты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
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