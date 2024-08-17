РЖД запустит поезд из Москвы в Абхазию с винными турами

Первые рейсы будут ходить по такому маршруту: из Москвы в Новороссийск, потом в Гагры, далее — Сухум, Сочи, Ростов-на-Дону и обратно в Москву. В поезде туристов ждет вагон-СПА с сауной и душевыми кабинами, а также вагон-ресторан с баром.



Паспортный контроль при пересечении границы будет проходить во время движения поезда.

Ранее в Турции вновь заявили об отмене all inclusive, сообщает издание Hürriyet со ссылкой на эксперта в сфере туризма Зафера Алкая. По его словам, система когда-то стала прорывом для развития отрасли, при этом в последнее время представители рынка все чаще жалуются на нее, отмечает «Радиоточка НСН».

