РЖД отменит и сократит часть поездов из-за коронавируса

РЖД отменит 19 пар российских поездов дальнего следования и сократит периодичность курсирования части поездов из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Железнодорожные перевозки уже сокращали весной текущего года из-за снижения пассажиропотока и распространения COVID-19. Было отменено более 200 поездов дальнего сведения, позже движение восстановили в прежнем объёме.

Сейчас РЖД вслед за регионами России снова вводит ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом в стране. Как отмечают в компании, РЖД скорректирует режим курсирования поездов, чтобы размеры движения соответствовали спросу. В осенне-зимний период будут отменены 19 пар поездов дальнего следования и сокращено количество рейсов для 38 пар поездов, пользующихся минимальным спросом. Обновлённое расписание доступно на портале РЖД.

Перевозчик отмечает, что средства за билеты на отменённые поезда пассажирам вернут в полном объёме. Также сообщается, что «Федеральная пассажирская компания», отвечающая за железнодорожные пассажирские перевозки, ведёт мониторинг ситуации и спроса на поездки. При повышении спроса на отдельных направлениях могут назначить дополнительные рейсы или увеличить составность поездов.

