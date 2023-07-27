Russia Discovery: Поток туристов на Кольский полуостров вырос почти в 1,5 раза

«За период весна-июнь этого года мы увидели новые восходящие звезды, где поток туристов вырос достаточно сильно. Прежде всего, это Териберка на Кольском полуострове, так как в этом году туда пришли киты, а поток туристов вырос почти в полтора раза. Продолжает стремительно расти Дагестан - 33% роста год к году, Ямал набирает все больше туристов, Северная Осетия среди лидеров по количеству туристов», - сказал собеседник НСН.

По его словам, туристы предпочитают самостоятельно путешествовать по России, не обращаясь за помощью к туроператорам.

«Сейчас очень многие туристы предпочитают самостоятельные поездки, без помощи туроператоров. В родной стране это организовать гораздо проще: покупаются билеты, бронируются гостиницы и уже на месте выбирается туристическая программа. Туроператоры не всегда участвуют в создании туристического продукта для таких путешествий», - отметил Мамонтов.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что Арабские Эмираты сейчас находятся на втором месте по популярности у российских туристов, однако, по его прогнозу, уже осенью смогут стать абсолютным лидером у россиян.

