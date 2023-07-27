Russia Discovery: Поток туристов на Кольский полуостров вырос почти в 1,5 раза
Генеральный директор Russia Discovery Вадим Мамонтов в пресс-центре НСН рассказал об увеличении турпотока на Кольский полуостров.
«За период весна-июнь этого года мы увидели новые восходящие звезды, где поток туристов вырос достаточно сильно. Прежде всего, это Териберка на Кольском полуострове, так как в этом году туда пришли киты, а поток туристов вырос почти в полтора раза. Продолжает стремительно расти Дагестан - 33% роста год к году, Ямал набирает все больше туристов, Северная Осетия среди лидеров по количеству туристов», - сказал собеседник НСН.
По его словам, туристы предпочитают самостоятельно путешествовать по России, не обращаясь за помощью к туроператорам.
«Сейчас очень многие туристы предпочитают самостоятельные поездки, без помощи туроператоров. В родной стране это организовать гораздо проще: покупаются билеты, бронируются гостиницы и уже на месте выбирается туристическая программа. Туроператоры не всегда участвуют в создании туристического продукта для таких путешествий», - отметил Мамонтов.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что Арабские Эмираты сейчас находятся на втором месте по популярности у российских туристов, однако, по его прогнозу, уже осенью смогут стать абсолютным лидером у россиян.
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