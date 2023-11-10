РСТ: застрявшие в Китае российские туристы скоро вернутся домой

Возвращение в Россию застрявших на китайском пропускном пункте Хэйхэ российских туристов в скором времени завершится, сообщают «Известия» со ссылкой на президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина.

Около 100 туристов из России «застряли» на китайской таможне в Хэйхэ

По его словам, перевозку осуществляет российское судно вместимостью шесть человек и одно китайское на 10 мест. Отмечается, что туристы не смогли вовремя вернуться из-за погодных условий, из-за которых движение теплоходов было остановлено. Вместо них пришлось использовать суда на воздушной подушке.

Ранее стало известно, что около 500 россиян вернулись в Благовещенск из китайского Хэйхэ, на границе с которым село на мель судно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
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