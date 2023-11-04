Около 100 туристов из России «застряли» на китайской таможне в Хэйхэ
Порядка 100 российских туристов «застряли» на китайской таможне в Хэйхэ, сообщили в Минэкономразвития Приамурья.
Отмечается, что россияне не могут покинуть пункт пропуска из-за гидрологической ситуации на реке Амур. На сегодняшний день туристов перевозил одно судно на воздушной подушке.
Россиян просят сохранять спокойствие и соблюдать очередь на посадку. Завтра, 5 ноября, еще одно плавсредство выведут на линию для возвращение туристов в Благовещенск.
Ранее власти Таиланда 31 октября увеличили срок безвизового пребывания россиян с 30 до 90 дней. Положение действует до 30 апреля 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru