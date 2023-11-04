Около 100 туристов из России «застряли» на китайской таможне в Хэйхэ

Отмечается, что россияне не могут покинуть пункт пропуска из-за гидрологической ситуации на реке Амур. На сегодняшний день туристов перевозил одно судно на воздушной подушке.

Россиян просят сохранять спокойствие и соблюдать очередь на посадку. Завтра, 5 ноября, еще одно плавсредство выведут на линию для возвращение туристов в Благовещенск.

Ранее власти Таиланда 31 октября увеличили срок безвизового пребывания россиян с 30 до 90 дней. Положение действует до 30 апреля 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».

