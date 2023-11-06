Около 500 россиян вернулись в Благовещенск из Хэйхэ

Ранее пассажирское сообщение между российским и китайским городами приостановили из-за гидрологической обстановки на реке Амур. С 4 ноября граждан перевозят судами на воздушной подушке.

Как уточнили в министерстве, около 500 россиян вернулись в Благовещенск на прошедших выходных.

«Поломка судна произошла в пятницу, но люди из Благовещенска продолжали прибывать, и на сегодняшний день общая цифра - порядка 500 вернувшихся», — указали в ведомстве.

Пассажиров перевозят российские и китайские суда на воздушной подушке. Ситуация с перевозками пока остается неспокойной, власти рекомендуют отказаться от поездок в Хэйхэ через реку без крайней необходимости.

Ранее стало известно, что более 100 российских туристов застряли на таможне в Хэйхэ, напоминает телеканал «360». Россияне не могли попасть в Благовещенск на фоне сложной гидрологической ситуации на Амуре, пишет Ura.ru.

