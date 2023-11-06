Около 500 россиян вернулись в Благовещенск из Хэйхэ
Около 500 россиян вернулись в Благовещенск из китайского Хэйхэ, на границе с которым в минувшую пятницу село на мель судно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство экономразвития и внешних связей Амурской области.
Ранее пассажирское сообщение между российским и китайским городами приостановили из-за гидрологической обстановки на реке Амур. С 4 ноября граждан перевозят судами на воздушной подушке.
Как уточнили в министерстве, около 500 россиян вернулись в Благовещенск на прошедших выходных.
«Поломка судна произошла в пятницу, но люди из Благовещенска продолжали прибывать, и на сегодняшний день общая цифра - порядка 500 вернувшихся», — указали в ведомстве.
Пассажиров перевозят российские и китайские суда на воздушной подушке. Ситуация с перевозками пока остается неспокойной, власти рекомендуют отказаться от поездок в Хэйхэ через реку без крайней необходимости.
Ранее стало известно, что более 100 российских туристов застряли на таможне в Хэйхэ, напоминает телеканал «360». Россияне не могли попасть в Благовещенск на фоне сложной гидрологической ситуации на Амуре, пишет Ura.ru.
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