РСТ: въездной налог на Бали не напугает россиян

С 2024 года все прибывающие на Бали туристы будут платить налог в размере $10. Эту сумму Горин назвал необременительной для желающих отдохнуть на острове.

В беседе с изданием «Газета.Ru» эксперт отметил, что Бали стало популярным местом для туристов. После отмены коронавирусных ограничений остров каждый месяц привлекает десятки тысяч туристов.

Вице-президент РСТ уточнил, что за первые месяцы 2023 году на Бали побывали 70 тысяч туристов.

Губернатор провинции Бали Вайан Костер назвал россиян рекордсменами по депортации. Он уточнил, что на острове находятся 50 тысяч граждан РФ, передает «Радиоточка НСН».

