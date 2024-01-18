РСТ: Туристы, в том числе из КНР, раскупили места в отелях Мурманска до марта

Сезон северного сияния в Мурманской области в этом году вызвал большой ажиотаж среди туристов, в том числе из Китая, почти все места в гостиницах раскупили до марта. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

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Отмечается, что рост организованного турпотока в Мурманскую область этой зимой составил 50-100%. Директор туроператора «Визит Мурманск» Олег Теребенин сообщил, что на зиму 2025 года прогнозируется увеличение объемов на 70%.

Ранее, 18 января, в РСТ сообщили, что бронирование отелей и туров на лето в Крым начало расти. Так, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составляет от 50 до 100%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:РоссияМурманская Область

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