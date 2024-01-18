РСТ: Туристы, в том числе из КНР, раскупили места в отелях Мурманска до марта

Отмечается, что рост организованного турпотока в Мурманскую область этой зимой составил 50-100%. Директор туроператора «Визит Мурманск» Олег Теребенин сообщил, что на зиму 2025 года прогнозируется увеличение объемов на 70%.

Ранее, 18 января, в РСТ сообщили, что бронирование отелей и туров на лето в Крым начало расти. Так, рост по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составляет от 50 до 100%, передает «Радиоточка НСН».

