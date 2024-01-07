Путин исполнил мечту восьмилетней девочки о поездке на Байкал

Кадры посещения девочки и ее семьей озера Байкал были показаны в эфире телеканала «Россия 24». Школьница призналась, что счастлива, что ее мечта исполнилась.

Акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. Любой желающий может исполнить мечту ребенка, оказавшегося в трудной ситуации.

Ранее участие в акции принял премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства пообещал исполнить мечты трех детей, отмечает «Радиоточка НСН».

