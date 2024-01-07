Путин исполнил мечту восьмилетней девочки о поездке на Байкал
Президент Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту восьмилетней Кристины из Южно-Сахалинска о путешествии на озеро Байкал.
Кадры посещения девочки и ее семьей озера Байкал были показаны в эфире телеканала «Россия 24». Школьница призналась, что счастлива, что ее мечта исполнилась.
Акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. Любой желающий может исполнить мечту ребенка, оказавшегося в трудной ситуации.
Ранее участие в акции принял премьер-министр Михаил Мишустин. Глава правительства пообещал исполнить мечты трех детей, отмечает «Радиоточка НСН».
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