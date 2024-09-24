РСТ: Цены на отдых в черноморских отелях упадут на 50-60% в конце сентября

Отмечается, что минувшим летом средняя стоимость проживания в гостиницах Крыма составила 8,8 тысячи рублей в сутки, Краснодарского края — 10,1 тысячи рублей. При этом прогнозируется, что в трехзвездочной гостинице «Сочи Парк Отель» в Сочи недельный отдых на двоих в начале октября будет стоить 64,6 тысячи рублей, с трехразовым питанием — от 78,4 тысячи рублей. Это по меньшей мере на 20% ниже июльских цен.

Еще более демократичные цены ждут туристов в Крыму: неделя в трехзведочной гостинице с завтраками здесь обойдется двоим отдыхающим от 38,2 тысячи рублей, в четырехзвездочном отеле — от 72 тысяч рублей.

Еще дешевле можно будет отдохнуть в Абхазии. Так, отель «Абаата Пицунда» снизит цены на 55% в конце сентября, а также в начале октября (на 65% при размещении в улучшенном номере и на 20% при размещении в стандартном номере).

Ранее сообщалось, что в октябре 2024 года спрос на бронь отелей внутри России вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, более всего выросла бронь на гостиницы Краснодара (на 73%) и Ростова-на-Дону (на 47%).

