РСТ: Цены на отдых в черноморских отелях упадут на 50-60% в конце сентября
Цены на отдых в ряде отелей на курортах Абхазии и России на Черном море снизятся на 50-60% в конце сентября. Об этом сообщил Российский союз туриндустрии.
Отмечается, что минувшим летом средняя стоимость проживания в гостиницах Крыма составила 8,8 тысячи рублей в сутки, Краснодарского края — 10,1 тысячи рублей. При этом прогнозируется, что в трехзвездочной гостинице «Сочи Парк Отель» в Сочи недельный отдых на двоих в начале октября будет стоить 64,6 тысячи рублей, с трехразовым питанием — от 78,4 тысячи рублей. Это по меньшей мере на 20% ниже июльских цен.
Еще более демократичные цены ждут туристов в Крыму: неделя в трехзведочной гостинице с завтраками здесь обойдется двоим отдыхающим от 38,2 тысячи рублей, в четырехзвездочном отеле — от 72 тысяч рублей.
Еще дешевле можно будет отдохнуть в Абхазии. Так, отель «Абаата Пицунда» снизит цены на 55% в конце сентября, а также в начале октября (на 65% при размещении в улучшенном номере и на 20% при размещении в стандартном номере).
Ранее сообщалось, что в октябре 2024 года спрос на бронь отелей внутри России вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, более всего выросла бронь на гостиницы Краснодара (на 73%) и Ростова-на-Дону (на 47%).
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru