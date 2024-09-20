Россияне стали чаще ездить в Краснодар и Ростов-на-Дону
В октябре 2024 года спрос на бронь отелей внутри России вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, более всего выросла бронь на гостиницы Краснодара (на 73%), Ростов-на-Дону – на 47%, сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Островок».
На третьем месте по росту популярности расположился Владивосток – брони в гостиницы города выросли на 40%.
Также повышенный интерес россиян зафиксирован и по курортным городам: в Анапе на 29%, а в Сочи на 17%, по сравнению с 2023 годом.
Ранее член экспертного совета комитета по туризму Государственной Думы Вадим Прасов рассказал, что в октябре для отдыха стоит выбрать Сочи и Геленджик, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru