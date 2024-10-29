РСТ: Спрос на отдых в кемпингах и глэмпингах на Новый год вырос на 30%
Спрос на отдых в кемпингах и глэмпингах на Новый год вырос на 30% в этом году, сообщил Российский союз туриндустрии со ссылкой на агрегаторы пакетных туров.
В топ направлений по числу бронирований в кемпингах и глэмпингах с начала года входят Краснодарский край, Московская область, Карелия, Алтай, а также Ленинградская область. Средняя стоимость размещения в сутки составляет от 5,6 тысячи рублей до 9,4 тысячи.
Также отмечается, что Египет и Таиланд возглавили рейтинг самых популярных направлений среди российских путешественников на новогодние каникулы.
Популярны у российских туристов и ОАЭ. По словам директора по маркетингу интернет-магазина туров Travelata.ru Олега Козырева, средняя стоимость отдыха одного человека в Египте составит 255 тысяч рублей, в Таиланде — 359 тысяч рублей, в ОАЭ — 360 тысяч рублей. В десятку наиболее популярных направлений на Новый год, по данным портала «Слетать.ру», вошли Таиланд, Египет, Россия, ОАЭ, Турция, Китай, Шри-Ланка, Куба, Абхазия и Мальдивы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru