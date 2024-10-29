РСТ: Спрос на отдых в кемпингах и глэмпингах на Новый год вырос на 30%

Спрос на отдых в кемпингах и глэмпингах на Новый год вырос на 30% в этом году, сообщил Российский союз туриндустрии со ссылкой на агрегаторы пакетных туров.

В топ направлений по числу бронирований в кемпингах и глэмпингах с начала года входят Краснодарский край, Московская область, Карелия, Алтай, а также Ленинградская область. Средняя стоимость размещения в сутки составляет от 5,6 тысячи рублей до 9,4 тысячи.