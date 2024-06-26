РСТ: Продажи туров в Дагестан после терактов снизились на 5–10%

При этом участники туристического рынка не фиксируют массовой отмены туров в Крым после ракетной атаки на Севастополь. Как сообщает Ассоциации туроператоров России (АТОР), недалеко от места происшествия сегодня могут находиться порядка 250 туристов, однако просьб о досрочном возвращении от отдыхающих не поступало.

Туристам следует объективно оценивать актуальную ситуацию и возможные риски для жизни, однако реальных предпосылок для запрета на поездки в Крым и Дагестан сегодня нет, рассказал «Радиоточке НСН» председатель Правления Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь.

