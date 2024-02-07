РСТ: Половина речных круизов по России на лето уже распродана

В целом в России растет спрос именно на экспедиционные круизы – путешествия на речных и морских судах в удаленные места.

Самые популярные направления сегодня – Волга, Енисей, а также летний Байкал. Компании предлагают все больше маршрутов и экскурсий «на берегу», что делает путешествия еще более насыщенными, передает «Радиоточка НСН».

