РСТ: Половина речных круизов по России на лето уже распродана
7 февраля 202417:55
Половина речных круизов по России на лето уже распродана, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Отмечается, что ранних бронирований в этом году на 50% больше, чем в прошлом.
В целом в России растет спрос именно на экспедиционные круизы – путешествия на речных и морских судах в удаленные места.
Самые популярные направления сегодня – Волга, Енисей, а также летний Байкал. Компании предлагают все больше маршрутов и экскурсий «на берегу», что делает путешествия еще более насыщенными, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru