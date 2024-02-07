РСТ: Половина речных круизов по России на лето уже распродана

Половина речных круизов по России на лето уже распродана, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

Отмечается, что ранних бронирований в этом году на 50% больше, чем в прошлом.

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В целом в России растет спрос именно на экспедиционные круизы – путешествия на речных и морских судах в удаленные места.

Самые популярные направления сегодня – Волга, Енисей, а также летний Байкал. Компании предлагают все больше маршрутов и экскурсий «на берегу», что делает путешествия еще более насыщенными, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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