РСТ: новогодние туры подорожали на 10%

По его словам, спрос есть как на внутренние, так и выездные направления. «В среднем на высокие даты, прямо под Новый год, цены выше на 10%», — сообщил он. Эксперт не исключил дальнейший рост спроса.

«Если спрос будет падать, цены будут снижаться, если расти — будут повышаться», — отметил Барзыкин.

Как сообщалось ранее, более 60% туроператоров России не смогут вернуть туристам деньги за туры, которые не состоялись из-за пандемии, заявили представители.

