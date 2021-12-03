РСТ: новогодние туры подорожали на 10%

Российским отдыхающим, которые собрались в путешествие на Новый год, придется раскошелиться, так как туры в праздничный период в среднем подорожали на 10%, сообщает Ura.ru со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

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По его словам, спрос есть как на внутренние, так и выездные направления. «В среднем на высокие даты, прямо под Новый год, цены выше на 10%», — сообщил он. Эксперт не исключил дальнейший рост спроса.

«Если спрос будет падать, цены будут снижаться, если расти — будут повышаться», — отметил Барзыкин.

Как сообщалось ранее, более 60% туроператоров России не смогут вернуть туристам деньги за туры, которые не состоялись из-за пандемии, заявили представители.

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