РСТ: Недельный тур на Бали на двоих обойдется россиянам в 350 тысяч рублей

«Это традиционно популярное направление, а слово «дорогое» здесь не всегда уместно. Именно стыковочные рейсы зачастую дешевле прямых рейсов. Прямые рейсы обычно на 30-40% дороже. Прямые рейсы – это все-таки больше про удобство. Сейчас у России есть полетные программы в 38 стран мира на прямой перевозке, это дает возможность стыковаться через, например, страны Ближнего Востока. В Индонезии пользуется популярностью не только туризм, но и релокация, удаленная работа», - рассказал он.

По его словам, средняя стоимость путешествия на Бали обойдется россиянам в 300-350 тысяч рублей, минимальный перелетный тариф стартует от 56 тысяч рублей.

«Минимальные тарифы на перелет – от 56 тысяч рублей за билет туда и обратно. Это стыковочный именно рейс. Что касается размещения, многие предпочитают аренду вилл или апартаментов, цена варьируется. Средняя стоимость путешествия – 300-350 тысяч рублей на двоих на неделю, включая перелет», - отметил собеседник НСН.

Ранее заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что в третьем квартале 2024 года между Россией и Индией начнутся поездки в рамках группового безвизового туризма, передает «Радиоточка НСН».

