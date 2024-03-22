РСТ: Недельный тур на Бали на двоих обойдется россиянам в 350 тысяч рублей
Дмитрий Горин заявил НСН, что стыковочные рейсы сегодня позволяют экономить на путешествии до 40% стоимости.
Сегодня недельный тур на Бали на двоих обойдется россиянам в 300-350 тысяч рублей вместе с перелетом, рассказал в интервью НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
Прямые рейсы в Индонезию из России могут быть возобновлены в 2025 году. Но даже без прямых рейсов турпоток в Индонезию в 2023 году поставил исторический рекорд. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на первого секретаря посольства Индонезии в России. Горин отметил, что прямые рейсы будут дороже на 30-40%.
«Это традиционно популярное направление, а слово «дорогое» здесь не всегда уместно. Именно стыковочные рейсы зачастую дешевле прямых рейсов. Прямые рейсы обычно на 30-40% дороже. Прямые рейсы – это все-таки больше про удобство. Сейчас у России есть полетные программы в 38 стран мира на прямой перевозке, это дает возможность стыковаться через, например, страны Ближнего Востока. В Индонезии пользуется популярностью не только туризм, но и релокация, удаленная работа», - рассказал он.
По его словам, средняя стоимость путешествия на Бали обойдется россиянам в 300-350 тысяч рублей, минимальный перелетный тариф стартует от 56 тысяч рублей.
«Минимальные тарифы на перелет – от 56 тысяч рублей за билет туда и обратно. Это стыковочный именно рейс. Что касается размещения, многие предпочитают аренду вилл или апартаментов, цена варьируется. Средняя стоимость путешествия – 300-350 тысяч рублей на двоих на неделю, включая перелет», - отметил собеседник НСН.
Ранее заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил, что в третьем квартале 2024 года между Россией и Индией начнутся поездки в рамках группового безвизового туризма, передает «Радиоточка НСН».
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