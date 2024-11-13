РСТ: Места в московских отелях на Новый год раскуплены

К началу ноября спрос на размещение в отелях на горнолыжных курортах России на новогодние праздники (с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года) вырос на 20% к прошлому году, пишет РБК со ссылкой на сервис Ostrovok.ru.

На Новый год россияне чаще всего бронируют Санкт-Петербург и Краснодарский край, из горнолыжных курортов лидирует Красная Поляна, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН».

