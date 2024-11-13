РСТ: Места в московских отелях на Новый год раскуплены
Места в московских отелях на Новый год практически раскуплены, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
В отрасли подсчитали, что за год цены выросли на 10-12%, но это не помешало туристам заранее бронировать туры. В столицу граждане приезжают не только индивидуально, но и в формате групповых туров. Особой популярностью пользуются культурные экскурсии по музеям.
К началу ноября спрос на размещение в отелях на горнолыжных курортах России на новогодние праздники (с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года) вырос на 20% к прошлому году, пишет РБК со ссылкой на сервис Ostrovok.ru.
На Новый год россияне чаще всего бронируют Санкт-Петербург и Краснодарский край, из горнолыжных курортов лидирует Красная Поляна, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Букеровскую премию 2024 года получила Саманта Харви за роман об астронавтах
- РСТ: Места в московских отелях на Новый год раскуплены
- Наташа Королева рассказала об убийстве Игоря Талькова
- Генерал Шамарин заключил сделку со следствием
- Песков назвал релокантов оторванными от РФ и неинтересными для страны
- Банковские карты «Мир» начнут работать в Иране с января 2025 года
- Милонов предложил отказаться от шестидневки в российских школах
- Греф заявил, что использование криптовалют как средства платежа в РФ пока невозможно
- В Севастополе возбудили дело о теракте после взрыва авто с военным
- Курьер на велосипеде наехал на женщину с младенцем в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru