РСТ: Места в московских отелях на Новый год раскуплены

Места в московских отелях на Новый год практически раскуплены, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

В отрасли подсчитали, что за год цены выросли на 10-12%, но это не помешало туристам заранее бронировать туры. В столицу граждане приезжают не только индивидуально, но и в формате групповых туров. Особой популярностью пользуются культурные экскурсии по музеям.

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К началу ноября спрос на размещение в отелях на горнолыжных курортах России на новогодние праздники (с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года) вырос на 20% к прошлому году, пишет РБК со ссылкой на сервис Ostrovok.ru.

На Новый год россияне чаще всего бронируют Санкт-Петербург и Краснодарский край, из горнолыжных курортов лидирует Красная Поляна, рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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