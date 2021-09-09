Ростуризм заявил, что повышение цен на услуги отелей носит сезонный характер
Повышение цен на услуги российских отелей носит временный характер и связан с сезонностью, сообщает «Прайм» со ссылкой на Ростуризм.
По данным ведомства, рост цен является ежегодным и связан с подъемом спроса на высокие летние даты. Ростуризм отмечает, что осенью после летнего пика цены заметно снижаются.
Отмечается, что наибольший рост цен летом наблюдается в сегменте четыре-пять звезд на Юге страны, в прибрежных курортных территориях.
8 августа Росстат сообщил, что проживание в российских трех-пятизвездочных отелях в августе выросло от 4,4% до 8,3%.
Как сообщалось, туристический поток в Крым превысил 7 миллионов человек, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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