Ростуризм запускает онлайн-форму жалоб на завышения цен отелями

Она пояснила, что на фоне повышенного спроса некоторые участники рынка завышают цены, что «бросает тень на весь туристический бизнес».

Форма обращения граждан будет запущена на специальном сайте туризмконтроль.рф, передает ТАСС.

Ранее в России была одобрена программа кешбэка на путевки в детские летние лагеря. Инициатива о возврате половины стоимости путевки может подтолкнуть развитие их инфраструктуры. Об этом в беседе с РИА ФАН заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Она отметила, что многие детские загородные лагеря находятся в плачевном состоянии.

