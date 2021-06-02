Ростуризм: россияне заплатили за отмененные туры в Турцию 30 млрд рублей
Поехать в Турцию в апреле-июне планировали около миллиона россиян, общая сумма обязательств туроператоров перед ними составляет порядка 30 млрд рублей. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова эфире телеканала НТВ.
Она подчеркнула, что открытие Турции для российских туристов откладывается до 21 июня по решению оперштаба, исходя из ситуации с коронавирусом. Догузова выразила надежду, что хотя бы к июлю, середине курортного сезона, граждане РФ смогут отправиться отдыхать в эту страну.
Авиасообщение с Турцией было закрыто сначала с 15 апреля по 1 июня, затем запрет продлили до 21 июня.
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