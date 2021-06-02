Ростуризм: россияне заплатили за отмененные туры в Турцию 30 млрд рублей

Поехать в Турцию в апреле-июне планировали около миллиона россиян, общая сумма обязательств туроператоров перед ними составляет порядка 30 млрд рублей. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова эфире телеканала НТВ.

Внезапная неожиданность. АТОР готовится к открытию авиасообщения с курортами Египта

Она подчеркнула, что открытие Турции для российских туристов откладывается до 21 июня по решению оперштаба, исходя из ситуации с коронавирусом. Догузова выразила надежду, что хотя бы к июлю, середине курортного сезона, граждане РФ смогут отправиться отдыхать в эту страну.

Авиасообщение с Турцией было закрыто сначала с 15 апреля по 1 июня, затем запрет продлили до 21 июня.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Владимир Вяткин
ТЕГИ:РостуризмТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры