Ростуризм: Россияне могут платить картой «Мир» почти во всех отелях Турции

Как отметила руководитель ведомства, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в недавней беседе подтвердил, что туристы из РФ могут беспрепятственно оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях турецких отелях, пишет RT.

По словам Догузовой, значительная часть инфраструктуры в Турции принимает карту «Мир», отмечает Ura.ru. Глава Ростуризма выразила надежду, что до конца 2022 года карты отечественной платежной системы начнут принимать во всех популярных у туристов из РФ странах.

