Ростуризм: Россияне могут платить картой «Мир» почти во всех отелях Турции
Россияне могут оплачивать услуги почти во всех отелях Турции картой российской платежной системы «Мир». Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с ТАСС.
Как отметила руководитель ведомства, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой в недавней беседе подтвердил, что туристы из РФ могут беспрепятственно оплачивать услуги картой «Мир» почти во всех отелях турецких отелях, пишет RT.
По словам Догузовой, значительная часть инфраструктуры в Турции принимает карту «Мир», отмечает Ura.ru. Глава Ростуризма выразила надежду, что до конца 2022 года карты отечественной платежной системы начнут принимать во всех популярных у туристов из РФ странах.
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