Египетские власти захотели принимать карты «Мир»

Положительное решение может быть принято уже к сентябрю, когда в Египте начинается высокий зимний сезон. В настоящее время российские отдыхающие могут расплачиваться картами UNION PAY во всех платежных терминалах Египта.

Острого дефицита банковских карт в России на данный момент нет, но помощь Китая в вопросе производства чипов просто необходима, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

