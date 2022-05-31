Египетские власти захотели принимать карты «Мир»
Власти Египта рассматривают с местными банками возможностью приема карт платежной системы «Мир», сообщает «Интерфакс».
Положительное решение может быть принято уже к сентябрю, когда в Египте начинается высокий зимний сезон. В настоящее время российские отдыхающие могут расплачиваться картами UNION PAY во всех платежных терминалах Египта.
Острого дефицита банковских карт в России на данный момент нет, но помощь Китая в вопросе производства чипов просто необходима, заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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