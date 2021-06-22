Онищенко раскритиковал открытие авиасообщения с Турцией
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко подверг критике возобновление туристических поездок в Турцию.
Решение возобновить авиаперелеты в Турцию было принято ранее во вторник после посещения российской делегацией Турции для оценки эпидемиологической ситуации. По мнению бывшего главного санитарного врача РФ, в Турцию ехать не надо. По его мнению, в стране «непонятный эпидемический статус».
Онищенко заявил, что специалисты в составе делегации не могли оценить ситуацию объективно из-за слишком кратких сроков пребывания в Турции. По словам депутата, информация, переданная турецкими властями, была некорректна из-за заинтересованности Турции в открытии границ. Об этом Онищенко рассказал в эфире «Радио 1».
Депутат резюмировал, что отдыхать нужно «дома». При этом он одобрил деловые поездки в Турцию. «Пусть ездят, экономику надо поднимать», - отметил политик.
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