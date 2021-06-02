Ростуризм рассказал о вариантах замены туров в Турцию

Федеральное агентство по туризму рассказало россиянам, чем они могут заменить туры в Турцию в связи с продлением ограничения на авиасообщение.

Ростуризм сообщает, что планировавшие отдых в этой стране могут поменять направление тура без изменения дат поездки, скорректировать только даты или изменить и даты, и направление.

В ведомстве отмечают, что могут быть и другие решения, которые удовлетворят потребности путешественника и туроператора, пишет «Газета.ру».