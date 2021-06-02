Ростуризм рассказал о вариантах замены туров в Турцию

Федеральное агентство по туризму рассказало россиянам, чем они могут заменить туры в Турцию в связи с продлением ограничения на авиасообщение.

Ростуризм сообщает, что планировавшие отдых в этой стране могут поменять направление тура без изменения дат поездки, скорректировать только даты или изменить и даты, и направление.

В ведомстве отмечают, что могут быть и другие решения, которые удовлетворят потребности путешественника и туроператора, пишет «Газета.ру».

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Авиасообщение с Турцией из-за пандемии коронавируса было приостановлено с 15 апреля по 1 июня, однако позднее оперштаб объявил о продлении ограничений до 21 июня.

Возобновление авиарейсов между Россией и египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом произойдет в ближайшее время, если позволит ситуация с коронавирусом, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

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ФОТО: olgaserebrennikova.ru
ТЕГИ:ТурцияРостуризм
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