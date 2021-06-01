Вице-президент Российского союза туриндустрии назвал примерный срок открытия Турции

Российские туристы могут попасть в Турцию уже в июле, об этом свидетельствуют результаты санитарно-эпидемиологических проверок в турецких отелях. Таким мнением поделился вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По словам Барзыкина, потребители, перевозчики, и принимающие стороны надеются на открытие границ, однако понимают, что такое решение не должно быть принято в ущерб безопасности. Вице-президент союза рассказал о том, что российские комиссии провели в Турции анализ "санитарно-эпидемиологического благополучия", по результатам проверок большая часть гостиниц получила сертификаты.

Барзыкин добавил, что могут открыться границы с Египтом и некоторыми средиземноморскими курортами: Грецией, Кипром. По словам Барзыкина, эти места востребованы среди российских туристов, несмотря на небольшой турпоток.

Барзыкин в эфире «Радио 1» отметил, что возобновление авиасообщения с восемью странами, которое ожидается в начале июня, не означает допуска туристов в эти страны. По его словам, открытие границ подходит для деловых и иных видов поездок.