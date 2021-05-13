Греция будет открыта для туристов с российской вакциной

Греция будет открыта для туристов, привитых от коронавируса российской вакциной. Об этом сообщает РИА Новости.

Египет и Греция в борьбе за российского туриста

Ранее сообщалось, что Москва и Афины согласуют дату возобновления авиасообщения на следующей неделе.



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Фото: twitter.com/thanasisbeltsos
ТЕГИ:ТуризмГреция
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