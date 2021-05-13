Греция будет открыта для туристов с российской вакциной
13 мая 202121:13
Греция будет открыта для туристов, привитых от коронавируса российской вакциной. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Москва и Афины согласуют дату возобновления авиасообщения на следующей неделе.
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13 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru