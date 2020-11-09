Ростуризм рекомендует термальные источники России для профилактики коронавируса

Ростуризм посоветовал россиянам в этом сезоне обратить внимание на отдых на термальных источниках. Особенно он актуален в осенне-зимний период в качестве профилактики коронавирусной инфекции. Такие процедуры при соблюдении мер предосторожности повышают иммунитет и имеют лечебный эффект.

В Ростуризме рассказали, где россияне отдохнут в Новый год

В ведомстве отметили, что горячие источники - это общемировой тренд, но в России пока еще малоизвестный вид отдыха. Между тем, совмещать отдых на термальных источниках с санаторно-курортным лечением можно в Кавказских Минеральных водах, в Сочи, в Белокурихе на Алтае, а также на Байкале и Камчатке.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова 6 ноября в Тюмени впервые открыла сезон отдыха на термальных водах в России.

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ФОТО: Пресс-служба Ростуризма
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