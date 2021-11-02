Ростуризм попросил проверить кафе и отели после отравления россиян в Хургаде

«В связи с последним инцидентом с массовым отравлением российских туристов попросила египетского коллегу взять этот вопрос под личный контроль и инициировать совместно с санитарными службами Египта проверки курортных отелей и заведений общественного питания», — цитирует Догузову Газета.ру.

Как отметила глава Ростуризма, в республике на фоне отравления россиян уже устроили прокурорскую проверку и выразили готовность к принятию всех мер для обеспечения безопасности отдыхающих граждан РФ.

Ранее стало известно о массовом отравлении туристов в отеле AMC Royal Hotel в Хургаде. От некачественного сервиса пострадали 40 россиян, по факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело, пишет РИА ФАН.

