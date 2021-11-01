В АТОР отреагировали на массовое отравление россиян в Хургаде
Египетским курортам удается сохранять качество обслуживания, несмотря на отток квалифицированных кадров из туристической отрасли, заявил Майя Ломидзе.
Индустрия гостеприимства в Египте испытывает нехватку квалифицированного персонала, однако массовое отравление туристов в четырехзвездочном отеле AMC Royal hotel в Хургаде - всё же не общее правило, а исключение из него, заявила в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Как известно, 40 россиян, которые находились на отдыхе госпитализировали, а отель временно закрыли за нарушение санитарных норм.
«Сервис хуже не стал, но есть проблема с квалифицированным персоналом и речь не о горничных. Многие ушли из туризма, в том числе потому что отели закрывались насовсем. Пандемия только усугубила эту историю. Но было бы как-то неправильно вопиющий случай в одном отеле рассматривать как тенденцию или симптом тотальной проблемы», - рассказала НСН Майя Ломидзе
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказала, куда кинулись российские путешественники в период нерабочих дней.
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