Ростуризм объявил о досрочном завершении продаж путевок по детскому кешбэку

Продажи путевок по программе детского кешбэка завершатся досрочно, 15 июня, из-за почти полной загрузки лагерей. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Ростуризм анонсировал новый этап туристического кешбэка с 1 октября

По ее словам, в нынешнем году спрос на путевки в детские лагеря вдвое превысил показатели 2021 года.

«Так, на начало июня по программе уже куплено более 550 тысяч путевок, а загрузка в лагерях-участниках программы на текущий момент составляет более 90%. В программе участвует в 1,5 раза больше лагерей, и впервые подключены не только стационарные лагеря, но и палаточные», — приводит слова Догузовой пресс-служба Ростуризма.

Большая часть путевок на лето уже продана, в связи с этим ведомство завершит окно продаж по программе детского кешбэка в ночь с 14 на 15 июня. Ранее планировалось, что акция продлится до 31 августа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Зарина ДогузоваДетский ЛагерьРостуризм
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры