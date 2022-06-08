Ростуризм объявил о досрочном завершении продаж путевок по детскому кешбэку
Продажи путевок по программе детского кешбэка завершатся досрочно, 15 июня, из-за почти полной загрузки лагерей. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
По ее словам, в нынешнем году спрос на путевки в детские лагеря вдвое превысил показатели 2021 года.
«Так, на начало июня по программе уже куплено более 550 тысяч путевок, а загрузка в лагерях-участниках программы на текущий момент составляет более 90%. В программе участвует в 1,5 раза больше лагерей, и впервые подключены не только стационарные лагеря, но и палаточные», — приводит слова Догузовой пресс-служба Ростуризма.
Большая часть путевок на лето уже продана, в связи с этим ведомство завершит окно продаж по программе детского кешбэка в ночь с 14 на 15 июня. Ранее планировалось, что акция продлится до 31 августа.
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