Ростуризм объявил о досрочном завершении продаж путевок по детскому кешбэку

По ее словам, в нынешнем году спрос на путевки в детские лагеря вдвое превысил показатели 2021 года.

«Так, на начало июня по программе уже куплено более 550 тысяч путевок, а загрузка в лагерях-участниках программы на текущий момент составляет более 90%. В программе участвует в 1,5 раза больше лагерей, и впервые подключены не только стационарные лагеря, но и палаточные», — приводит слова Догузовой пресс-служба Ростуризма.

Большая часть путевок на лето уже продана, в связи с этим ведомство завершит окно продаж по программе детского кешбэка в ночь с 14 на 15 июня. Ранее планировалось, что акция продлится до 31 августа.

