Туры в Белоруссию за год подорожали на 40%
В 2023 году туры в Белоруссию значительнее всего подорожали для российских туристов, увеличившись в цене на 37,6%. Средняя стоимость поездки составила 30,8 тысячи рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
При этом цены на путешествия в страны Средней Азии выросли на 30,6%, и к декабрю 2023 года составляли 65 тысяч рублей. Также существенно подорожал туризм в ОАЭ (27,3%), Турцию (27,2%) и Египет (22,1%)
Среди прочего на 18,7% выросла и стоимость экскурсионных туров по России. Их цена к декабрю 2023 года в среднем составила 11,2 тысячи рублей. Меньше всего (на 3,8%) подорожал речной туризм в стране.
Ранее управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина рассказала «Радиоточке НСН» о том, что в 2023 году россияне чаще отдавали предпочтение Турции, ОАЭ и Египту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru