Туры в Белоруссию за год подорожали на 40%

При этом цены на путешествия в страны Средней Азии выросли на 30,6%, и к декабрю 2023 года составляли 65 тысяч рублей. Также существенно подорожал туризм в ОАЭ (27,3%), Турцию (27,2%) и Египет (22,1%)

Среди прочего на 18,7% выросла и стоимость экскурсионных туров по России. Их цена к декабрю 2023 года в среднем составила 11,2 тысячи рублей. Меньше всего (на 3,8%) подорожал речной туризм в стране.

Ранее управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в группу компаний «Слетать.ру») Любовь Воронина рассказала «Радиоточке НСН» о том, что в 2023 году россияне чаще отдавали предпочтение Турции, ОАЭ и Египту.



