Росстат: Турпоток в Ленинградскую область вырос вдвое
Туристический поток в Ленинградскую область вырос в два раза, сообщает Росстат.
Так, в январе-марте 2024 года регион посетили порядка 1,5 миллиона туристов. Эксперты связывают рост туристического интереса к Ленобласти с развитием инфраструктуры.
По данным исследовательского агентства «Вебер», туристы из России и зарубежных стран приезжают в Ленобласть ради природных пейзажей. Фаворитами среди гостей Ленинградской области остаются Саблинские пещеры, заказник «Линдуловская роща», каньон реки Лава и водопады Тосненского района.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что летом в Москву может приехать на 20% больше туристов, чем годом ранее, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru