В АТОР рассказали, откуда в Россию приезжали туристы с начала 2024 года
31 мая 202416:59
Александра Веснина
Китай обеспечил 45,2% въездного турпотока в I квартале 2024 года, заявил НСН Александр Мусихин.
За I квартал 2024 года Россию посетили почти 218,8 тысячи иностранных туристов, заявил вице-президент АТОР по въездному туризму, глава туроператора «Интурист» Александр Мусихин на пресс-конференции НСН на площадке Omega Rooftop.
«Ранее АТОР прогнозировал, что в 2024 году иностранных туристов в России будет в три-четыре раза больше, чем в 2023 году, и пока этот прогноз оправдывается. За I квартал 2024 года Россию посетили почти 218,8 тысячи иностранных туристов - в 3,2 раза больше, чем год назад. Китай обеспечил 45,2% въездного турпотока в I квартале 2024 года (99 тысяч поездок с туристическими целями). Также в топе такие рынки, как Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Кувейт и другие», - сказал собеседник НСН.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что летом в Москву может приехать на 20% больше туристов, чем годом ранее, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru