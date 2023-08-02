OneTwoTrip: россияне хотят провести бархатный сезон в Сочи и Турции

На втором месте для отдыха в России в сентябре расположился Санкт-Петербург, доля которого составляет 10,1%, а замыкает тройку Москва, где в первый месяц осени хотят побывать 9,6% туристов.

Из заграничных курортов для отдыха в бархатный сезон российские туристы отдают предпочтение Анталье. На втором месте - Стамбул, тройку лидеров замыкает Ереван.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский ранее заявил, что с начала года город посетили более четырех миллионов человек. Он уточнил, что загрузка отелей впервые в истории составила 91%, передает «Радиоточка НСН».

