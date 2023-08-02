OneTwoTrip: россияне хотят провести бархатный сезон в Сочи и Турции
Сочи оказался лидером по внутреннему туризму для россиян, планирующих отдых в бархатный сезон, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
На втором месте для отдыха в России в сентябре расположился Санкт-Петербург, доля которого составляет 10,1%, а замыкает тройку Москва, где в первый месяц осени хотят побывать 9,6% туристов.
Из заграничных курортов для отдыха в бархатный сезон российские туристы отдают предпочтение Анталье. На втором месте - Стамбул, тройку лидеров замыкает Ереван.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский ранее заявил, что с начала года город посетили более четырех миллионов человек. Он уточнил, что загрузка отелей впервые в истории составила 91%, передает «Радиоточка НСН».
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