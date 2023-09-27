Россиянин стал миллионным туристом на Шри-Ланке

17 июля Мальдивы объявили миллионного туриста в этом году - им также стал россиянин, сообщает портал Raajje.mv. При этом россиянин сейчас живет в Великобритании. Отмечается, что он приехал отдыхать с женой и маленьким ребенком. Мужчину зовут Антон Павлов, он прилетел рейсом британской авиакомпании, где его ждала торжественная встреча и подарки. Сам турист признался, что посетил Мальдивы в первый раз, передает «Радиоточка НСН».

