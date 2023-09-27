Россиянин стал миллионным туристом на Шри-Ланке
Российский турист по имени Алексей Мазков стал миллионным гостем на Шри-Ланке в 2023 году, сообщает местное издание Ada Derana.
Россиянин прилетел на остров с семьей, где их встретил директор Бюро по развитию туризма Шри-Ланки Прасад Джаясекера. В сентябре тропический остров посетили уже 88 тысяч иностранных гостей.
17 июля Мальдивы объявили миллионного туриста в этом году - им также стал россиянин, сообщает портал Raajje.mv. При этом россиянин сейчас живет в Великобритании. Отмечается, что он приехал отдыхать с женой и маленьким ребенком. Мужчину зовут Антон Павлов, он прилетел рейсом британской авиакомпании, где его ждала торжественная встреча и подарки. Сам турист признался, что посетил Мальдивы в первый раз, передает «Радиоточка НСН».
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