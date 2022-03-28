Россияне застряли на Шри-Ланке из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines

Российские туроператоры столкнулись с трудностями при вывозе туристов из Шри-Ланки из-за приостановки полетов SriLankan Airlines. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на представителя отрасли.

Ранее стало известно, что авиакомпания SriLankan Airlines приостановила полеты в Москву из-за независящих от нее «эксплуатационных ограничений».

Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал, что из Шри-Ланки россиян будут возвращать через Объединенные Арабские Эмираты. Отмечается, что новые продажи билетов уже идут через стыковку в ОАЭ.