Россияне застряли на Шри-Ланке из-за приостановки рейсов SriLankan Airlines

Российские туроператоры столкнулись с трудностями при вывозе туристов из Шри-Ланки из-за приостановки полетов SriLankan Airlines. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на представителя отрасли.

Ранее стало известно, что авиакомпания SriLankan Airlines приостановила полеты в Москву из-за независящих от нее «эксплуатационных ограничений».

Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян рассказал, что из Шри-Ланки россиян будут возвращать через Объединенные Арабские Эмираты. Отмечается, что новые продажи билетов уже идут через стыковку в ОАЭ.

Туроператоры приостановили продажу туров по большинству направлений

В пресс-службе «Интуриста» рассказали, что в связи с возникшими сложностями туроператоры в том числе решают вопрос с вывозом туристов с Мальдивских островов, которые улетели туда национальным авиаперевозчиком Шри-Ланки.

По данным источника, в авиакомпании SriLankan Airlines заявили, что находящиеся на острове туристы и в других пунктах вылета маршрутной сети регулятора, будут пересажены на ближайшие возможные рейсы авиакомпаний-партнеров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмСамолетыТуристыШри-ЛанкаТуроператоры
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