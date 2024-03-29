Россияне заняли первое место по турпотоку в Стамбул среди иностранцев
Россияне в феврале заняли первое место по турпотоку в Стамбул среди иностранцев, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Министерства культуры и туризма Турции.
Так, в Стамбул за месяц прибыли около 139 тысяч граждан РФ, а всего в Турцию – 203 тысячи. В целом по стране россияне заняли второе место по числу поездок после туристов из Ирана. При этом большая часть всех гостей приходится именно на Стамбул в зимний период.
Турецкие авиакомпании предлагают россиянам неадекватные цены на билеты с пересадкой в Стамбуле, пользуясь отсутствием прямых рейсов из РФ в Европу, заявил авиаэксперт Роман Гусаров «Радиоточке НСН».
Гусаров привел несколько примеров того, как пересадка в Стамбуле значительно увеличивает стоимость путешествия. Он также объяснил, почему спрос на билеты турецких авиакомпаний не падает в такой ситуации – у пассажиров меньше рисков не успеть на второй рейс после пересадки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru