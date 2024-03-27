АТОР: Средняя стоимость туров на майские праздники составляет от 140 тысяч рублей

«Если говорить по поводу спроса, то его уже сейчас можно оценить стабильно высоким на майские праздники. Связано это с началом еще и школьных каникул у ряда школ», - сказал он.

По словам Мурадяна, средняя стоимость путешествий на майские праздники составит от 140 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что около 34% россиян намерены отправиться в путешествие летом 2024 года. При этом только 6% опрошенных запланировали зарубежное путешествие, еще 28% респондентов проведут отпуск на территории России, передает «Радиоточка НСН».

