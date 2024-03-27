АТОР: Средняя стоимость туров на майские праздники составляет от 140 тысяч рублей

Выбирая направление для отдыха на майские праздники, россияне чаще отдают предпочтение Турции, Египту, Таиланду, Шри-Ланке и ОАЭ. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна.

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«Если говорить по поводу спроса, то его уже сейчас можно оценить стабильно высоким на майские праздники. Связано это с началом еще и школьных каникул у ряда школ», - сказал он.

По словам Мурадяна, средняя стоимость путешествий на майские праздники составит от 140 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что около 34% россиян намерены отправиться в путешествие летом 2024 года. При этом только 6% опрошенных запланировали зарубежное путешествие, еще 28% респондентов проведут отпуск на территории России, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Майские ПраздникиОтдых

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