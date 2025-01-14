Россияне установили рекорд по числу поездок на Мальдивы в 2024 году

Так, число посетивших Мальдивские острова россиян в минувшем году на 7,7% превышает показатели 2023 года.

За год на Мальдивах побывало более двух миллионов туристов, что превышает число отдохнувших на островах в 2023 году на 8,9%.

Ранее стало известно, что в феврале больше туристов отправятся в поездки по стране, напоминает газета «Известия». Самым востребованным городом у путешественников стала Москва (21,4% бронирований). На втором месте оказался Эсто-Садок (11,9% бронирований). Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург — там оформлено 11,7% отельных заказов.

