Россияне стали рекордно много путешествовать по стране

В процентном соотношении по сравнению с прошлым годом число поездок возросло на 15%, отметил Уманский. По его прогнозам, это пиковые значения на сегодняшний день, к концу года динамика снизится, и в конечном счете сохранится в пределах десяти процентов.

В 2022 году граждане России совершили 73 миллиона туристических поездок по стране, превысив допандемийные показатели, отметил глава РСТ.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили о резком снижении спроса на туры на Камчатку из-за их дороговизны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

