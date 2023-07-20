Россияне стали рекордно много путешествовать по стране
Российские туристы стали рекордно много путешествовать по стране, число поездок к концу текущего года в общей сложности может добраться до отметки в 80 миллионов. Об этом заявил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский, его слова приводит «Интерфакс».
В процентном соотношении по сравнению с прошлым годом число поездок возросло на 15%, отметил Уманский. По его прогнозам, это пиковые значения на сегодняшний день, к концу года динамика снизится, и в конечном счете сохранится в пределах десяти процентов.
В 2022 году граждане России совершили 73 миллиона туристических поездок по стране, превысив допандемийные показатели, отметил глава РСТ.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили о резком снижении спроса на туры на Камчатку из-за их дороговизны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru