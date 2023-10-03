Россияне стали лидерами по турпотоку на Пхукет
Россияне составили самую многочисленную группу иностранных туристов на тайском острове Пхукет за сентябрь 2023 года. Об этом сообщил портал Thaiger со ссылкой на информацию иммиграционной службы.
По ее данным, в сентябре на этот курортный остров прибыли 40 210 россиян. А также почти столько же граждан Китая (37 343 человек), из Австралии 21 108, из Индии18 990 и из Малайзии 13 086.
Ранее директор департамента европейского региона туристического управления Таиланда (ТАТ) Тирасил Тапен заявил, что Таиланд до конца 2023 года планирует принять больше 1,2 миллиона российских туристов, а в 2024 году достигнуть допандемийных 1,5 миллиона, передает РИА Новости.
Страна также может увеличить срок безвиза для граждан РФ с 30 дней до 60 дней либо до 90.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россияне стали лидерами по турпотоку на Пхукет
- Старшая дочь Кадырова получила звание народной артистки Чечни
- Шойгу: Генштаб не планирует дополнительную мобилизацию
- В ходе операции в Карабахе погиб 191 военный армии Азербайджана
- Польша возобновит временный контроль на границе со Словакией
- В Подмосковье неизвестные похитили 24 тонны чая стоимостью 5 млн рублей
- Чиновника Пентагона обвинили в организации собачьих боев
- Президенту «Русского молока» Бойко-Великому дали 6,5 лет колонии за растрату
- Германия впервые разместит в Литве бригаду в 4 тысячи военных
- Филипп Киркоров заявил, что Анна Asti является артистом номер один в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru